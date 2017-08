Ljubljana, 3. avgusta - Novinarska konferenca Sindikata kovinske in elektroindustrije Slovenije (SKEI) glede okoliščin odpuščenih invalidov v družbi Safilo, na kateri bo prisoten tudi predsednik delavske svetovalnice Goran Lukič, bo danes ob 11. uri v prostorih ZSSS Podravje in Koroška na Neratovi ulica 4/II v Mariboru, so sporočili iz sindikata.