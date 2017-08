V Mehiškem zalivu izmerili doslej največje mrtvo območje

New Orleans, 3. avgusta - Ameriška Nacionalna uprava za oceane in ozračje (NOAA) je v sredo sporočila, da so v Mehiškem zalivu izmerili 22.720 kvadratnih kilometrov veliko "mrtvo območje", kjer ni dovolj kisika za morsko življenje, krivec pa je človek. Območje je tri odstotke večje od tistega, ki so ga tam izmerili leta 2002.