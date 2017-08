Indeks Dow Jones prvič v zgodovini presegel psihološko mejo 22.000 točk

New York, 2. avgusta - Indeks Dow Jones je današnje trgovanje na newyorški borzi sklenil pri 22.016,24 točke in s tem prvič v zgodovini presegel psihološko mejo 22.000 točk. Analitiki ocenjujejo, da so vlagatelje navdušili predvsem močni zaslužki tehnološkega velikana Apple, poroča francoska tiskovna agencija AFP. Newyorška borza je trgovanje sicer zaključila neenotno.