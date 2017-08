Neurja po Sloveniji nekoliko ohladila ozračje

Ljubljana, 2. avgusta - Neurja so zajela Slovenijo in ponekod že povzročajo nevšečnosti. V Dravogradu je voda zalila dva stanovanjska objekta, podrta drevesa pa že odstranjujejo v Kamniku, Velenju in Dobrni. Na območjih neurij se je ozračje vendarle nekoliko ohladilo, povsod pa so se temperature znižale pod 30 stopinj Celzija.