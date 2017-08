Tuje tiskovne agencije o Sloveniji (2. 8.)

Ljubljana, 2. avgusta - Tuje tiskovne agencije so poročale o posebnem zasedanju Jadranske listine v Podgorici, katerega sta se udeležila slovenski premier Miro Cerar in podpredsednik ZDA Mike Pence. Agencije so poročale tudi o njunem pogovoru ob vrhu, v katerem je Cerar poudaril pomen podpore ZDA implementaciji arbitražne sodbe.