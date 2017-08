Jesen obeta nove stranke ali nastavke zanje

pripravila Tadeja Vrtovec

Ljubljana, 5. avgusta - Jesen in vse močnejši vonj po volitvah obetata nove stranke in nastavke zanje. Poslanec Bojan Dobovšek napoveduje rojstvo Dobre države, priprave za nastop na volitvah napovedujeta poslanec Andrej Čuš z Najprej Slovenija in Blaž Vodopivec, ki snuje stranko Prstan. Sliši pa se tudi namige, da o novi stranki razmišlja podpredsednik SMC Milan Brglez.