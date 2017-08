Moldavija razglasila podpredsednika ruske vlade za nezaželeno osebo

Kišinjov, 2. avgusta - Moldavija je danes razglasila podpredsednika ruske vlade Dmitrija Rogozina za nezaželeno osebo, ker se je slednji v svojih izjavah večkrat zaničljivo opredelil do Moldavije, njenih državljanov in njenih oblastnih organov. Moldavija se zavzema za dvostranske odnose, ki temeljijo na obojestranskem spoštovanju, so ob tem sporočili v Kišinjovu.