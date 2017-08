Vročinski val se stopnjuje, na Voglu prvič zabeležili tropsko noč

Ljubljana, 2. avgusta - Vročinski val se stopnjuje. Ob 16.30 so najvišjo temperaturo zraka izmerili v Podnanosu, in sicer 39 stopinj Celzija. Višje lege je preplavil suh in zelo topel afriški zrak. Na Voglu so zjutraj prvič v zgodovini meritev postaje zabeležili tropsko noč, saj se temperatura ponoči ni spustila pod 20 stopinj Celzija.