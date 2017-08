Evropske borze v rdečem; evro in nafta dražja

London/Frankfurt/Pariz, 2. avgusta - Tečaji delnic na pomembnejših borzah v Evropi so se danes večinoma znižali, potem ko se je tudi na Wall Streetu uvodno navdušenje nekoliko ohladilo. Čeprav so vlagatelji z zanimanjem pospremili poslovne rezultate ameriškega tehnološkega velikana Apple, so jih razočarali rezultati nekaterih bank. Nafta in evro medtem pridobivata na vrednosti.