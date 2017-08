S programom Mladi za mlade do novih zaposlitev diplomantov športne vzgoje

Ljubljana, 2. avgusta - S sredstvi Evropskega socialnega sklada in ministrstva za izobraževanje, znanost in šport bo kmalu dobilo zaposlitev vsaj 29 diplomantov športne vzgoje ali kineziologije, starih do vključno 29 let, so sporočili z ministrstva. Kot so pojasnili, bo to omogočal povsem nov program Mladi za mlade, s katerim želijo spodbuditi njihovo zaposlovanje.