ACH z delitvenim načrtom na tri dele

Ljubljana, 2. avgusta - Družba ACH se bo v skladu z danes objavljenim delitvenim načrtom razdelila na tri dele, in sicer na ACH, ACH 2 in ACH 3. Na ACH 2 bodo med drugim prenesli naložbe v družbe Perftech, Autocommerce, Avto Triglav, AC-Mobil in Daimler AC Leasing, na ACH 3 pa med drugim vse nepremičnine, ki jih v evidencah vodijo kot naložbene nepremičnine.