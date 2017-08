Turčija zamenjala poveljnike pehote, mornarice in letalskih sil

Ankara, 2. avgusta - Najvišji predstavniki turške vojske in vlade so danes odločili zamenjati poveljnike glavnih rodov vojske - pehote, mornarice in letalskih sil. Vrhovni vojaški svet je leto dni po neuspelem puču odločil zamenjati generala Saliha Zekija Colaka, admirala Bulenta Bostanogluja in generala Abidina Unala, sta poročali televiziji CNN Türk in NTV.