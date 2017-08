Cerar v Podgorici: Vrata EU in Nata morajo ostati odprta za Zahodni Balkan

Podgorica, 2. avgusta - Premier Miro Cerar je na današnjem zasedanju držav članic in opazovalk Jadranske listine v Podgorici poudaril, da morajo vrata evroatlantskih povezav ostati odprta za države Zahodnega Balkana. Slovenija te države na poti v Nato in EU podpira in jim pomaga s svojim znanjem in izkušnjami, je povedal.