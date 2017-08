Na Hrvaškem občutna rast prihodov in nočitev turistov

Zagreb, 2. avgusta - Hrvaško je v prvih sedmih mesecih obiskalo 10,4 milijona turistov, ki so ustvarili 53 milijonov nočitev, kar je za 17 odstotkov več obiskov in za 16 odstotkov več nočitev kot v enakem obdobju lani, je sporočilo hrvaško ministrstvo za turizem. Največ nočitev so ustvarili turisti iz Nemčije, sledijo Slovenci, Avstrijci, Poljaki in Čehi.