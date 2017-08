Približno sto učencev septembra že pričakuje nova šola na Polici pri Grosupljem

Ljubljana, 3. avgusta - Na Polici pri Grosupljem je končana gradnja nove podružnične osnovne šole, namestili so že vso opremo, sedaj urejajo še okolico in opremljajo telovadnico, so za STA pojasnili na Občini Grosuplje. Po njihovih navedbah bo tako v nove šolske prostore po dosedanjih podatkih septembra vstopilo 98 učencev, lahko pa da se kakšen še vpiše.