Iz več evropskih državah poročajo o izredno visokih temperaturah zraka

Rim/Bratislava/Budimpešta/Beograd, 2. avgusta - Italija letos beleži najbolj vroče poletje v zadnjih dvesto letih. Slovaški meteorologi za četrtek in petek napovedujejo temperature do 39 stopinj Celzija. Na Madžarskem se bodo v prihodnjih dneh temperature gibale med 34 in 38 stopinj Celzija, enako velja danes za Srbijo, kje naj bi temperature za konec tedna dosegle 40 stopinj Celzija.