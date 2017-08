Vreme: Pretežno jasno, proti večeru vročinske nevihte

Ljubljana, 2. avgusta - Popoldne bo pretežno jasno. Proti večeru bodo v severni in severovzhodni Sloveniji nastale vročinske nevihte, lahko so tudi močnejše. Ponekod bo zapihal severovzhodnik, v noči na četrtek na Primorskem prehodno šibka burja. Najvišje dnevne temperature bodo od 33 do okoli 38 stopinj Celzija, je zapisano na spletnih straneh Agencije RS za okolje.