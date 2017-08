Stevie Wonder in Green Day na festivalu Global Citizen

New York, 3. avgusta - Stevie Wonder in skupina Green Day bodo med glavnimi nastopajočimi na septembrskem festivalu Global Citizen v newyorškem Central Parku, na katerem bo v luči napovedi Donalda Trumpa, da bodo ZDA manj sredstev namenila za razvojno pomoč, v ospredju boj proti svetovni revščini. Med nastopajočimi bodo tudi Pharrell Williams in The Killers.