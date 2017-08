Kristoff v naslednjih dveh sezonah za UAE Emirates

Abu Dabi, 2. avgusta - Norveški kolesar Alexander Kristoff bo po šestih sezonah zapustil ekipi Katjuša in se preselil v UAE Emirates. Tridesetletnik bo dres ekipe iz Združenih arabskih emiratov, za katero letos kolesarijo Jan Polanc, Matej Mohorič in Marko Kump, nosil v sezonah 2018 in 2019. Pred uradnim podpisom ga čakajo še zdravniški pregledi.