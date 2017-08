Na ljubljanski vzhodni obvoznici spolzko vozišče zaradi razlitega goriva

Ljubljana, 2. avgusta - Na ljubljanski vzhodni obvoznici je med Zaloško in Bizovikom proti razcepu Malence zaradi okvare tovornega vozila oviran promet in nastaja zastoj, zaprta sta vozni in pospeševalno-zaviralni pas. Na prometnoinformacijskem centru voznike pozivajo k previdnosti, saj je zaradi razlitega goriva vozišče spolzko.