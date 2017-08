Krizni centri za otroke in mlade z vzornim delovanjem služijo svojemu namenu

piše Tadeja Vrtovec

Ljubljana, 3. avgusta - Krizni centri za mladostnike in otroke v Sloveniji služijo svojemu namenu in so nam lahko v ponos, menita vodja kriznega centra za mlade v Ljubljani Perica Radonjić in vodja grosupeljskega centra Palčica Manuela Ham. Radonjić opozarja na potrebo po več kadra in po sistemskih rešitvah za tri skupine, med drugim za nasilne mladostnike.