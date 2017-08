V Berlinskih državnih muzejih upodobitve glasbe od Mantegne do Matissa

Berlin, 3. avgusta - V Grafičnem kabinetu Berlinskih državnih muzejev je do 5. novembra na ogled razstava, ki predstavlja upodobitve na papirju na temo glasbe. Na ogled je izbor približno 100 del, med drugim so zastopani Andrea Mantegna, Rembrandt van Rijn, Adolph von Menzel, Vasilij Kandinski, Henri Matisse, Edvard Munch, Pablo Picasso in Roy Lichtenstein.