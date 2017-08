Trst, 2. avgusta - Tržaška revija Mladika razpisuje 46. nagradni literarni natečaj za izvirno še neobjavljeno črtico ali novelo in ciklus pesmi. Izid natečaja, ki je odprt do 31. oktobra, bo razglašen ob slovenskem kulturnem prazniku na javni prireditvi in v medijih.