Predstavniki občin in finančnega ministrstva tokrat o izhodiščih, pogovori naprej v septembru

Ljubljana, 2. avgusta - Predstavniki ministrstva za finance in treh združenj občin so se danes na ministrstvu sestali na prvih pogovorih o financiranju občin v letih 2018 in 2019. Med predlogi ministrstva in pričakovanji občin je še precejšen razkorak. Do naslednjega sestanka, ki bo predvidoma v septembru, pa bodo pripravili dodatno dokumentacijo in izračune.