Nemška avtomobilska industrija in politika za strategijo glede prihodnosti dizelskih motorjev

Berlin, 2. avgusta - V Berlinu danes poteka srečanje vodilnih v nemški avtomobilski industriji in visokih političnih predstavnikov, ki razpravljajo o prihodnosti dizelskih motorjev. Ti so v zadnjem času precej izgubili ugled in naleteli na omejitve, zato so se sogovorniki strinjali, da sektor, ki je tudi pomemben zaposlovalec, nujno potrebuje učinkovito strategijo.