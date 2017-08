Policija išče očividce dopoldanske nezgode na dolenjski avtocesti

Voznik tovornega vozila se po trčenju ni ustavil in je nadaljeval pot v smeri proti Ljubljani. Reševalci so oskrbeli otroka, ki je bil v času trčenja v osebnem avtomobilu, so zapisali na Policijski upravi Novo mesto.

Zaradi razjasnitev okoliščin policisti pozivajo voznika tovornega vozila in vse morebitne očividce prometne nesreče, da pokličejo na številko 113, so še navedli.