Od prihodnjega leta vstopnina v galerijo Ufizzi v glavni sezoni višja

Firence, 2. avgusta - Vstopnina v galerijo Uffizi bo od prihodnjega leta v glavni sezoni višja. Od novembra do februarja bodo vstopnice stale 12 in od marca do oktobra 20 evrov. Omenjeno novost, ki jo je po pisanju medijev napovedal direktor galerije Eike Schmidt, bodo uvedli 1. marca 2018.