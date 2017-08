Milano, 2. avgusta - Prvi vratar milanskega nogometnega prvoligaša Interja Samir Handanović ima novega soigralca. Klubu iz lombardijske prestolnice se je namreč pridružil urugvajski reprezentant Matias Vecino, ki je uspešno prestal zdravniški pregled in z Interjem podpisal pogodbo do 30. junija 2021, so zapisali na klubski spletni strani.