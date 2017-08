Croatia Airlines pred stavko sredi turistične sezone

Zagreb, 2. avgusta - Piloti, letalsko osebje in mehaniki hrvaškega letalskega prevoznika Croatia Airlines so upravo družbe obvestili, da bodo naslednji torek ob 6. uri začeli s stavko. Stavkati nameravajo do izpolnitve svojih zahtev. Nezadovoljni so, ker se uprava ne želi pogovarjati o novi kolektivni pogodbi, potem ko je stara potekla konec lanskega leta.