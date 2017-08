Hrvaška začenja obeleževanje 22. obletnice operacije Nevihta

Zagreb, 4. avgusta - Na Hrvaškem bodo v petek in soboto slovesno obeležili dan zmage, domovinske hvaležnosti in veteranov ter 22. obletnico vojaške operacije Nevihta. V Kninu, nekdanjem središču srbskega upora na Hrvaškem, so bo zbral celotni državni vrh, pričakujejo pa tudi več deset tisoč obiskovalcev iz različnih delov Hrvaške.