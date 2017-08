Črna gora preverja interes za koncesionarja žičnice od Kotorja do Cetinj

Podgorica, 5. avgusta - Črna gora preverja interes za koncesionarja za gradnjo in upravljanje žičnice od obmorskega letovišča Kotor do nekdanje prestolnice Cetinje. Ta teden je namreč objavila javni poziv za to 15-kilometrsko žičnico, tamkajšnje ministrstvo za trajnostni razvoj in turizem pa bo prijave zbiralo do 5. septembra.