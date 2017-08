Dokumentarec o Ericu Claptonu premierno na festivalu v Torontu

Toronto, 2. avgusta - Dokumentarec o glasbeniku Ericu Claptonu A Life in 12 Bars v režiji Lili Fini Zanuck bo premierno prikazan na filmskem festivalu v Torontu, leta 2018 pa bo predvajan v sporedu televizijske mreže Showtime, poroča Rolling Stone. Film predstavlja pregled Claptonove kariere in vključuje poglobljene intervjuje z glasbenikom in njegovimi bližnjimi.