Garancije za bančne kredite za podjetja iz osrednje Slovenije

Ljubljana, 6. avgusta - Mikro, mala in srednje velika podjetja ter samostojni podjetniki, zadruge in socialna podjetja iz osrednjeslovenske regije se lahko do maja prihodnje leto oziroma do porabe sredstev potegujejo za dodelitev garancij za bančne kredite. Te so predmet javnega razpisa, ki ga je objavila Regionalna razvojna agencija Ljubljanske urbane regije.