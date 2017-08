Čuš zbira podporo poslancev za interpelacijo Majcnove

Ljubljana, 2. avgusta - Nepovezani poslanec Andrej Čuš je, potem ko se ministrica za okolje in prostor Irena Majcen ni odzvala na njegov poziv k odstopu, pripravil osnutek interpelacije in ga poslal vsem poslanskim skupinam. Čuš ministrici med drugim pripisuje objektivno odgovornost za nedavna požara v Kemisu in Ekosistemih ter neukrepanje v primeru bioplinarne v Lendavi.