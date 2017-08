Pogrešana 16-letna Bianca Štih iz Velenja.

Celje/Velenje, 2. avgusta - Velenjski policisti zbirajo obvestila o pogrešani 16-letni Bianci Štih iz Velenja. Pogrešana je od doma odšla 13. julija. Je srednje močne postave, ima svetle in rožnate daljše lase, tattoo na podlahti in piercing v spodnji ustnici. Nazadnje je bila oblečena v modre jeans hlače in opečnato karirasto srajco, so sporočili s PU Celje.