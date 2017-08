Venezuelska opozicija pohod na ustavodajno skupščino preložila na četrtek

Caracas, 2. avgusta - Voditelji venezuelske opozicije, ki še niso zaprti, so se odločili, da za danes napovedani pohod na novo ustavodajno skupščino preložijo na četrtek. Protestni pohod so premaknili na dan, ko bo, kot je sporočila opozicija, "diktatura sprožila delovanje prevarantske skupščine za spremembo ustave in neskončno vladanje".