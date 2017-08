Apple v zadnjem četrtletju z večjim dobičkom in prihodki

New York, 2. avgusta - Ameriški tehnološki velikan Apple je v drugem četrtletju letos v primerjavi z enakim četrtletjem lani povečal dobiček za 12 odstotkov, prihodki pa so narasli za sedem odstotkov. Dobri rezultati so posledica dobrega povpraševanja po iphonih, malce pa je okrevala tudi prodaja ipadov.