Ljubljana, 2. avgusta - Povprečen Slovenec ima stanovanje, za katerega je bilo treba nekje izkopati material, načrpati nafto za okna in vse plastične naprave. Za avtomobil je bilo treba tudi kopati, za vsakdanjo rabo pa še črpati in zgraditi vse ceste in parkirišča, v Delu piše Borut Tavčar.