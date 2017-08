V Kijevu aretirali nekdanjega olimpijskega šampiona, ki naj bi zlorabil dve deklici

Dunaj, 1. avgusta - V Kijevu so danes nekaj čez opoldne aretirali nekdanjega olimpijskega prvaka in trenerja, Avstrijca Petra Seisenbacherja, ki je obtožen zlorabe dveh deklic. Po poročanju avstrijske tiskovne agencije APA so 57-letnega Dunajčana aretirali v apartmaju, ob aretaciji pa se ni upiral, saj so ga presenetili.