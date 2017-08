Največ kmečkih pokojnin v znesku od 200 do 250 evrov

Ljubljana, 1. avgusta - Upokojenci s pokojninsko dobo le na podlagi opravljanja kmetijske dejavnosti prejemajo povprečno pokojnino v znesku od 150 do 850 evrov. A največ jih dobi pokojnino v znesku od 200 do 250 evrov in v znesku od 150 do 200 evrov, je vlada navedla v odgovoru na poslansko vprašanje Franca Breznika (SDS) o socialnem položaju prejemnikov kmečkih pokojnin.