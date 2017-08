Evropske borze optimistično; nafta in evro navzdol

London/Frankfurt/Pariz, 1. avgusta - Tečaji delnic na pomembnejših borzah v Evropi so se danes večinoma zvišali, k čemur so pripomogli optimistični podatki o gospodarski rasti na stari celini ter objave poslovnih rezultatov več pomembnejših podjetij. Tečaj evra se je kljub padcu obdržal nad mejo 1,18 dolarja, cene nafte pa so krepko upadle.