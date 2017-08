Nemški socialdemokrati predstavili volilno kampanjo

Berlin, 1. avgusta - Nemški socialdemokrati (SPD) nameravajo volivce prepričati s temami, kot so družina, šolstvo, pokojnina, zaposlovanje in inovacije. Generalni sekretar Hubertus Heil in tajnica stranke Juliane Seifert sta danes v Berlinu predstavila glavne teme volilne kampanje SPD pred septembrskimi parlamentarnimi volitvami.