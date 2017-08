Na moskovskem sodišču prišlo do strelskega obračuna

Moskva, 1. avgusta - Na enem od sodišč v Moskvi je danes prišlo do strelskega obračuna med policisti in peterico, ki je obtožena 17 ubojev na območju ruske prestolnice. Obtoženi so varnostnikom vzeli orožje, v posledičnem strelskem obračunu pa so umrli trije obtoženci, dva sta ranjena, poročajo tuje tiskovne agencije.