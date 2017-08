Na Hrvaškem od junija več deset napadov na Uberjeve voznike

Zagreb, 1. avgusta - Vozniki hrvaške podružnice ameriške družbe Uber so bili na Hrvaškem v zadnjih mescih več desetkrat žrtve verbalnega in fizičnega nasilja. Kot so sporočili iz družbe, je posebej zaskrbljujoče, da so bili poleg voznikov žrtve napadov tudi uporabniki njihovih storitev iz več držav.