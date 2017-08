Okoljska dovoljenja pod drobnogled z novim letom

Ljubljana, 4. avgusta - Interventne skupine ministrstva za okolje in prostor bodo po načrtih izdana okoljevarstvena dovoljenja v državi začele pregledovati z novim letom, saj mora ministrstvo do takrat pripraviti vse izvedbene postopke. Pod drobnogled bodo najprej vzela tista, ki so na podlagi predhodnih ocen najbolj tvegana za okolje.