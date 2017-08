Čilsko-ameriška pisateljica Isabel Allende praznuje 75 let

New York, 2. avgusta - Čilsko-ameriška pisateljica Isabel Allende, ena najbolj prepoznavnih pisateljic južnoameriškega magičnega realizma, danes praznuje 75 let. Na literarno sceno je prodrla s prvencem Hiša duhov leta 1982 in odtlej niza uspešnico za uspešnico, tako za odrasle kot za otroke. Resničnost in miti ter nadrealni dogodki so stalnica njenih del.