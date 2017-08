Dars zaradi vročine prestavil vzdrževalna dela na štajerski avtocesti

Ljubljana, 1. avgusta - Zaradi napovedanih zelo visokih temperatur so se v Darsovi avtocestni bazi Vransko odločili, da prestavijo nekatera vzdrževalna dela na štajerski avtocesti, ki so bila načrtovana za ta teden. Gre za preplastitev voznega pasu na odseku med Lukovico in cestninsko postajo Kompolje in preplastitev prehitevalnega pasu med predorom Jasovnik in Trojanami.