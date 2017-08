V Firencah razstava o umetniškem obdobju cinquecento

Firence, 3. avgusta - V Palači Strozzi bodo 21. septembra odprli razstavo Cinquecento v Firencah. Na njej bodo razstavili okoli 70 del velikih mojstrov italijanske umetnosti 16. stoletja, med katerimi so Michelangelo, Rosso Fiorentino, Andrea del Sarto, Pontormo in Bronzino, piše italijanska tiskovna agencija Ansa. Razstava bo na ogled do 21. januarja 2018.