Ljubljana, 1. avgusta - Mednarodna odbojkarska zveza (FIVB) je objavila lestvico za leto 2017, na kateri so se slovenski odbojkarji povzpeli za sedem mest in tako zasedajo 23. mesto. Nahajajo se med Venezuelo in Tunizijo. Dekleta se v svetovni razvrstitvi trenutno nahajajo na 115. mestu.