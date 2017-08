Ob svetovnem dnevu dojenja bo zaživela prva klopca za dojenje v Sloveniji

Ljubljana, 2. avgusta - Ob današnjem svetovnem dnevu dojenja bodo v ljubljanskem Živalskem vrtu predstavili in predali prvo MAM klopco za dojenje v Sloveniji. Namen postavitve klopce za dojenje in previjanje je spodbujanje dojenja na javnih mestih kot nekaj "povsem naravnega in pozitivnega", so sporočili iz podjetja Apollo.